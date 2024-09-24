Нидерланды пришлют деньги

Глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп объявил, что его страна выделит 209,5 миллиона евро финансовой помощи для Украины. Их направят на восстановление критической инфраструктуры и оказание гуманитарной помощи.

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Пока мы собираемся в Нью-Йорке, украинцы готовятся к одной из самых суровых зим в своей истории. Чтобы Украина выстояла, ей нужна энергия. На сегодняшней встрече с министрами иностранных дел G7 и партнерами, в том числе с украинским Андреем Сибигой, я подчеркнул, что мы должны объединить усилия, чтобы обеспечить это,

– написал он.

Также он отметил, что восстановление критической инфраструктуры может происходить и через ЕБРР. Нидерланды сделают вклад в размере 45 миллионов евро в Фонд энергетической поддержки Украины и профинансируют поставки необходимого оборудования.