Залишилось декілька днів: коли потрібно подавати показники лічильника за газ

Своєчасна подача показників лічильника забезпечує коректне нарахування комуналки. Якщо громадянин не встигне надати дані, регулятор нараховує йому середній платіж.

Як мають передаватися показники

Споживачі, що отримують послуги від компанії "Нафтогаз" мають передавати показники з 1 по 5 число щомісячно. Зараз абонентів, яких обслуговує цей регулятор понад 90% від загальної кількості.

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Показники лічильника це цифри на табло, які знаходяться до коми або червоних значень. Саме їх потрібно фіксувати і подавати.

Облік газу – зобов’язання та відповідальність оператора ГРМ (облгазів). Працівники саме цих компаній періодично приходять до вас знімати дані лічильника, перевіряти стан газового обладнання тощо,

– йдеться у повідомленні "Нафтогазу".

Дані можна передавати регулятору різними методами:

на сайті вашого облгазу;

у чатботі регулятора;

через оператора, зателефонувавши до контакт-центру;

під час візиту контролера за адресою.

Посилання на офіційні чатботи, соцмережі та номери контакт-центру регулятора вказані на офіційному сайті компанії.