Про це потрібно знати працюючим пенсіонерам: чому ви можете втратити частину пенсії

Розмір пенсії залежить від багатьох факторів. У тому числі на суму впливає і те, чи працевлаштована особа.

Чому ви можете втратити частину пенсії

Деякі пенсіонери можуть втратити до 20% від пенсії. Так відбувається, якщо пенсіонер продовжив працювати, однак, не сповістив Пенсійний фонд про це, повідомляє ПФУ.

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Неповідомлення або невчасне повідомлення про працевлаштування (або реєстрацію підприємницької діяльності) призводить до незаконних виплат пенсійних коштів, які підлягають обов’язковому поверненню органам ПФУ,

– йдеться у повідомленні Пенсійного фонду.

Зверніть увагу! На повідомлення про зміни (наприклад, працевлаштування) особа має 10 днів.

Компенсація витрат ПФУ може відбуватися:

добровільно – особа самостійно повертає "зайві" кошти;

примусово – ПФУ забирає у пенсіонера до 20% від пенсії щомісячно, поки не будуть покриті усі надмірні витрати.

Зауважте! ПФУ потрібно повідомляти і про звільнення з роботи. Завдяки цьому пенсія може зрости, зокрема, через нарахування спеціальних надбавок.