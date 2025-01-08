Інформація для власників газових лічильників: це потрібно зробити обов’язково

Власники газових лічильників мають обов’язково своєчасно проводити повірку лічильників. Процедуру здійснює спеціаліст.

Для чого потрібна повірка лічильника

Своєчасна повірка лічильника є гарантією його коректної роботи, повідомляє 24 Канал з посиланням на Держпродспоживслужбу.

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Зауважте! Якщо лічильник не перевіряти, є імовірність, що він почне показувати неправильні покази. Відповідно, ви будете переплачувати за комуналку.

Потрібно розуміти, що усі пристрої з часом зношуються. Спеціаліст перевірить лічильник і винесе висновок про його стан.

У деяких випадках пристрій можуть замінити. Про проведення повірки споживача має попередити оператор газорозподільних мереж.

На період зняття лічильника газу для проведення періодичної повірки оператор газорозподільних систем встановлює лічильники газу з обмінного фонду,

– повідомляє Держпродспоживслужба.

Зверніть увагу! Повірка лічильника безкоштовна. Плата за цю послугу уже включена у тариф, який платить споживач за розподіл газу.