Через це вам у вересні не надійде пенсія: що потрібно знати українцям

Українці мають своєчасно повідомляти Пенсійний фонд про певні зміни. Якщо цього не відбувається, ПФУ може "штрафувати" таких порушників та заморожувати пенсію цих осіб.

Через що пенсія може не виплачуватись

ПФУ потрібно повідомляти про зміни, які впливають на пенсійні виплати. На це особа має 10 днів.

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До таких змін відносяться:

зміна місця реєстрації;

працевлаштування;

звільнення;

початок та закінчення підприємницької діяльності;

виїзд за кордон на ПМП;

заміна документів (наприклад, отримання нового паспорта);

зміна чи припинення дії певного статусу;

зміна певних даних важливих для нарахування пенсії (наприклад, прізвища).

При виявленні таких змін, ПФУ може "утримати" кошти особи на своїх рахунках, поки не будуть з'ясовані усі обставини та затверджені зміни.

Зверніть увагу! Якщо особа не повідомляє ПФУ про працевлаштування чи початок підприємницької діяльності своєчасно, у неї можуть забирати до 20% від пенсії. Таким чином компенсують надлишкові витрати Пенсійного фонду.