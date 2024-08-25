Из-за чего пенсия может не выплачиваться

ПФУ нужно сообщать об изменениях, которые влияют на пенсионные выплаты. На это лицо имеет 10 дней.

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К таким изменениям относятся:

изменение места регистрации;

трудоустройство;

увольнение;

начало и окончание предпринимательской деятельности;

выезд за границу на ПМЖ;

замена документов (например, получение нового паспорта);

изменение или прекращение действия определенного статуса;

изменение определенных данных важных для начисления пенсии (например, фамилии).

При обнаружении таких изменений, ПФУ может "удержать" средства лица на своих счетах, пока не будут выяснены все обстоятельства и утверждены изменения.

Обратите внимание! Если лицо не сообщает ПФУ о трудоустройстве или начале предпринимательской деятельности своевременно, у него могут забирать до 20% от пенсии. Таким образом компенсируют избыточные расходы Пенсионного фонда.