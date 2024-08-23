Как платить вдвое меньше за свет

Как сообщили в Минэнерго, украинцы могут уменьшить расходы на электроэнергию, перейдя на двухзонный счетчик. Такое устройство позволяет рассчитывать стоимость электроэнергии по двум тарифам:

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дневной тариф с 7:00 до 23:00 – 4,32 гривны за киловатт-час;

ночной тариф с 23:00 до 7:00 – 2,16 гривны за киловатт-час.

Обратите внимание! Установленный тариф на электроэнергию будет действовать до 30 апреля 2025 года.

Кроме этого, течение отопительного сезона введен льготный тариф для потребителей электроотопительных систем. Стоимость электроэнергии для них составит 2,64 гривны за киловатт-час.

Кроме того, течение отопительного периода (с 1 октября 2024 года по 30 апреля 2025 года) предусмотрено льготный тариф для потребителей, которые используют электроотопительные установки, на уровне 2,64 гривны за киловатт-час (при потреблении ими в этот период до 2 000 киловатт-часов электроэнергии в месяц),

– говорится в сообщении Минэнерго.

Обратите внимание! Правительство приняло решение, что зимой электроэнергию из-за долгов не будут отключать для уязвимых категорий населения, в частности для малообеспеченных лиц.