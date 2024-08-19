Кто останется со светом, несмотря на долги

Правительство приняло решение, что зимой электроэнергию не будут отключать для уязвимых категорий населения, в частности для малообеспеченных лиц.

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Для поддержки этих граждан в своевременной оплате коммунальных услуг правительство утвердило ряд мер.

Например, лица из уязвимых категорий имеют право на обслуживание без очереди и приоритет в восстановлении снабжения после отключений. Кроме того, они могут получать бесплатный, оперативный и качественный ремонт коммуникаций.

Важно! Чтобы облегчить процесс погашения задолженности, эти граждане могут заключить соглашение о пересмотре условий оплаты, при этом пеня за просрочку начисляться не будет.

Итак, согласно решению Кабмина, к уязвимой категории относятся:

семьи, которые воспитывают более трех приемных детей;

содержатели детских домов семейного типа;

жители квартир, где есть лицо, зависящее от электрических медицинских приборов;

многодетные семьи;

лица с инвалидностью І или ІІ группы;

люди, которые ухаживают за детьми с инвалидностью или за лицами, получившими увечье в детстве.

Графики отключений возвращаются

Из-за жаркой погоды в Украине возросло потребление электроэнергии, что привело к необходимости вернуть графики отключений света.

В понедельник, 19 августа, отключения электроэнергии планируются на вечер. Изначально сообщалось, что графики будут действовать с 17:00 до 21:00, но ДТЭК сообщил, что отключения начнутся на час позже – с 18:00 до 21:30.

При этом предприятия критической инфраструктуры, а также предприятия, которые импортируют более 80% электроэнергии для своих нужд в соответствии с правительственным постановлением, останутся со светом.

Обратите внимание! Энергетики также призывают украинцев рационально и экономно использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы – с 7:00 до 11:00 и с 17:00 до 22:00.