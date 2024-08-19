Кто останется со светом, несмотря на долги
Правительство приняло решение, что зимой электроэнергию не будут отключать для уязвимых категорий населения, в частности для малообеспеченных лиц.
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Для поддержки этих граждан в своевременной оплате коммунальных услуг правительство утвердило ряд мер.
Например, лица из уязвимых категорий имеют право на обслуживание без очереди и приоритет в восстановлении снабжения после отключений. Кроме того, они могут получать бесплатный, оперативный и качественный ремонт коммуникаций.
Важно! Чтобы облегчить процесс погашения задолженности, эти граждане могут заключить соглашение о пересмотре условий оплаты, при этом пеня за просрочку начисляться не будет.
Итак, согласно решению Кабмина, к уязвимой категории относятся:
- семьи, которые воспитывают более трех приемных детей;
- содержатели детских домов семейного типа;
- жители квартир, где есть лицо, зависящее от электрических медицинских приборов;
- многодетные семьи;
- лица с инвалидностью І или ІІ группы;
- люди, которые ухаживают за детьми с инвалидностью или за лицами, получившими увечье в детстве.
Графики отключений возвращаются
Из-за жаркой погоды в Украине возросло потребление электроэнергии, что привело к необходимости вернуть графики отключений света.
В понедельник, 19 августа, отключения электроэнергии планируются на вечер. Изначально сообщалось, что графики будут действовать с 17:00 до 21:00, но ДТЭК сообщил, что отключения начнутся на час позже – с 18:00 до 21:30.
При этом предприятия критической инфраструктуры, а также предприятия, которые импортируют более 80% электроэнергии для своих нужд в соответствии с правительственным постановлением, останутся со светом.
Обратите внимание! Энергетики также призывают украинцев рационально и экономно использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы – с 7:00 до 11:00 и с 17:00 до 22:00.