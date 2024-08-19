Тарифы на свет в сентябре

Для украинцев тариф на свет в сентябре составит 4,32 гривны за киловатт-час. Эта сумма не будет зависеть от потребленных объемов.

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Этот тариф будет применяться для:

населения и коллективных бытовых потребителей без электроотопления;

населения и коллективных бытовых потребителей с электроотоплением в период с 1 июня по 30 сентября;

общежитий и других, которые имеют право на потребление по ценам для бытовых потребителей.

Для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей в домах и квартирах с электроотоплением в период с 1 октября по 30 апреля будет действовать цена:

при потреблении до 2 000 киловатт-часов в месяц включительно – 2,64 гривны за киловатт-часов за весь объем;

при потреблении более 2 000 киловатт-часов в месяц включительно – 4,32 гривны за киловатт-часов за весь объем.

Без изменений остаются зонные коэффициенты для многозонных приборов учета. Поэтому владельцы двухзонных счетчиков будут продолжать платить вдвое меньше за электроэнергию, потребленную ночью.