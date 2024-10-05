Зарплати військових: чому вони знизяться і наскільки

Військовослужбовці не сплачують податок на доходи фізичних осіб із грошового забезпечення, проте з їхніх виплат утримується військовий збір. Тому зміни у сфері опадаткування можуть вплинути на розмір їх заробітної плати.

На скільки можуть зменшитись виплати військовослужбовців

Якщо раніше ставка військового збору становила 1,5%, то з жовтня 2024 року вона може зрости до 5%. Як такі зміни вплинуть на розмір виплат військовослужбовців, пояснив Заступник начальника фінансово-економічної служби однієї з бригад ЗСУ у коментарі для NV.

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Тобто, на прикладі мінімальної виплати стає зрозуміло, що при новому військовому зборі мінімальна виплата військовослужбовця зменшиться аж на 725, 03 гривні.

На руки військовослужбовці у вересні 2024 року отримували як мінімум 20 404,57 гривні – це 20 715,30 гривні мінімально нарахованого грошового забезпечення за вирахуванням 1,5% військового збору, а у жовтні ця сума вже буде 19 679,54 гривні – з нарахованої суми 20 715,30 гривні вираховуватиметься вже 5% військового збору,

– пояснив військовослужбовець.

Зверніть увагу! На відміну від цивільних працівників, для яких передбачено мінімальний розмір заробітної плати, для військовослужбовців такий мінімум не встановлено.

Відтак, станом на вересень 2024 року мінімальне грошове забезпечення військовослужбовців Сухопутних військ ЗСУ на штатній посаді з мінімальним тарифним розрядом складається з таких компонентів: