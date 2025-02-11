ЄС планує переглянути розподіл своєї допомоги: на що вплинуть ці зміни
- ЄС планує переглянути багатомільярдну іноземну допомогу, аби зробити її більш цільовою.
- Єврокомісія представить ідеї поліпшення бюджету на 2028-2034 роки найближчими тижнями.
ЄС планує переглянути багатомільярдну іноземну допомогу. Кошти будуть перерозподілені, відповідно до інтересів блоку.
Для чого ЄС переглядає іноземну допомогу
Єврокомісія прагне зробити допомогу "більш цільовою" для партнерів ЄС, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
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Через цей перерозподіл ЄС прагне забезпечити свої стратегічні інтереси. Першочергово йдеться про зміцнення стосунків з країнами-партнерами через:
- забезпечення їх доступом до сировини;
- стримування напливу мігрантів.
Єврокомісія має представити ідеї поліпшення бюджету з 2028 по 2034 рік. Викладення плану відбудеться найближчими тижнями.
Зверніть увагу! ЄС та її країни-члени вважаються найбільшими донорами міжнародної допомоги у світі. У 2023 році вони загалом передали 96 мільярдів євро (відповідно до теперішнього курсу, це орієнтовно 99 мільярдів доларів). А от США у цей період надали міжнародну допомогу на суму – 72 мільярди доларів.