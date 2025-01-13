Платіжка за доставку: чому треба сплачувати за газ, яким ви не користувалися
Усі українці, чиї будинки підключені до газопостачання, зобов’язані сплачувати за його доставку. Платити треба, навіть якщо газ фактично не використовується.
Хто має сплатити доставку газу
З 1 січня платіжки за доставку газу було перераховано на основі обсягів споживання за 2024 рік, повідомляє 24 Канал з посиланням на OBOZ.UA.
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У разі відсутності використання газу щомісячний платіж розраховується залежно від типу підключення:
- 39 кубів на рік – якщо газ використовується лише для приготування їжі;
- 126 кубів на рік – для підігріву води та приготування їжі;
- 314 кубів на рік – у разі використання для опалення.
Несвоєчасна оплата доставки газу може призвести до судових розглядів.
Оплата самого газу здійснюється відповідно до показників лічильників, якщо вони встановлені.
Зауважте! У разі нульового споживання необхідно щомісяця, з 1 по 5 число, подавати попередні показання, щоб уникнути завищених платежів.