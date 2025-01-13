Хто має сплатити доставку газу

З 1 січня платіжки за доставку газу було перераховано на основі обсягів споживання за 2024 рік, повідомляє 24 Канал з посиланням на OBOZ.UA.

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У разі відсутності використання газу щомісячний платіж розраховується залежно від типу підключення:

39 кубів на рік – якщо газ використовується лише для приготування їжі;

126 кубів на рік – для підігріву води та приготування їжі;

314 кубів на рік – у разі використання для опалення.

Несвоєчасна оплата доставки газу може призвести до судових розглядів.

Оплата самого газу здійснюється відповідно до показників лічильників, якщо вони встановлені.

Зауважте! У разі нульового споживання необхідно щомісяця, з 1 по 5 число, подавати попередні показання, щоб уникнути завищених платежів.