Хто має сплатити доставку газу
З 1 січня платіжки за доставку газу було перераховано на основі обсягів споживання за 2024 рік, повідомляє 24 Канал з посиланням на OBOZ.UA.
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У разі відсутності використання газу щомісячний платіж розраховується залежно від типу підключення:
- 39 кубів на рік – якщо газ використовується лише для приготування їжі;
- 126 кубів на рік – для підігріву води та приготування їжі;
- 314 кубів на рік – у разі використання для опалення.
Несвоєчасна оплата доставки газу може призвести до судових розглядів.
Оплата самого газу здійснюється відповідно до показників лічильників, якщо вони встановлені.
Зауважте! У разі нульового споживання необхідно щомісяця, з 1 по 5 число, подавати попередні показання, щоб уникнути завищених платежів.