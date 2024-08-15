Вперше за рік: як зріс рівень інфляції у Великій Британії

Вперше за рік збільшилась інфляція споживчих цін у Великій Британії. Зростання відбулося у липні.

Як змінилась економічна ситуація

Протягом липня індекс споживчих цін у Великій Британії зріс до 2,2%. Раніше це значення сягало 2%.

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Водночас зростання цін у сфері послуг почало сповільнюватись. Воно зменшилось з 5,7% до 5,2%.

У Банку Англії прогнозували більший рівень тиску зростання цін.

Значне падіння цін відбувалося у таких галузях:

у сфері готельного бізнесу;

у царині авіаквитків.

За прогнозом Центробанку, індекс споживчих цін у Великій Британії до кінця року має сягнути орієнтовно 2,75%.

Після оприлюднення вказаних даних, фунт впав у парі з американським доларом.