Вперше за рік: як зріс рівень інфляції у Великій Британії

15 серпня 2024, 11:59
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Автор: Анастасія Зорик

Джерело:

Reuters

Вперше за рік збільшилась інфляція споживчих цін у Великій Британії. Зростання відбулося у липні.

Як змінилась економічна ситуація 

Протягом липня індекс споживчих цін у Великій Британії зріс до 2,2%. Раніше це значення сягало 2%.

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Водночас зростання цін у сфері послуг почало сповільнюватись. Воно зменшилось з  5,7% до 5,2%.

Зауважте! У Банку Англії прогнозували більший рівень тиску зростання цін.

Значне падіння цін відбувалося у таких галузях:

  • у сфері готельного бізнесу;
  • у царині авіаквитків.

За прогнозом Центробанку,  індекс споживчих цін у Великій Британії до кінця року має сягнути орієнтовно 2,75%.

Зверніть увагу! Після оприлюднення вказаних даних, фунт впав у парі з американським доларом.