Как изменилась экономическая ситуация
В течение июля индекс потребительских цен в Великобритании вырос до 2,2%. Ранее это значение достигало 2%.
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В то же время рост цен в сфере услуг начал замедляться. Он уменьшился с 5,7% до 5,2%.
Значительное падение цен происходило в таких отраслях:
- в сфере гостиничного бизнеса;
- в области авиабилетов.
По прогнозу Центробанка, индекс потребительских цен в Великобритании до конца года должен достичь ориентировочно 2,75%.