Як змінилась економічна ситуація

Протягом липня індекс споживчих цін у Великій Британії зріс до 2,2%. Раніше це значення сягало 2%.

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Водночас зростання цін у сфері послуг почало сповільнюватись. Воно зменшилось з 5,7% до 5,2%.

Значне падіння цін відбувалося у таких галузях:

  • у сфері готельного бізнесу;
  • у царині авіаквитків.

За прогнозом Центробанку, індекс споживчих цін у Великій Британії до кінця року має сягнути орієнтовно 2,75%.