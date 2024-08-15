Як змінилась економічна ситуація
Протягом липня індекс споживчих цін у Великій Британії зріс до 2,2%. Раніше це значення сягало 2%.
Читайте також Нові правила отримання пенсії за кордоном: що треба знати українцям
Водночас зростання цін у сфері послуг почало сповільнюватись. Воно зменшилось з 5,7% до 5,2%.
Значне падіння цін відбувалося у таких галузях:
- у сфері готельного бізнесу;
- у царині авіаквитків.
За прогнозом Центробанку, індекс споживчих цін у Великій Британії до кінця року має сягнути орієнтовно 2,75%.