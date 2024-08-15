Як змінились умови для пенсіонерів за кордоном
Однією з основних вимог для продовження отримання пенсії є щорічна фізична ідентифікація. Ця процедура дозволяє українським офіційним органам підтвердити, що пенсійні виплати надходять за призначенням, а їхній одержувач перебуває у доброму стані та продовжує відповідати критеріям для отримання пенсії.
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Зміни, що набирають чинності, спрямовані на забезпечення соціальної справедливості та реорганізацію системи пенсійних виплат з урахуванням сучасних реалій, які стосуються багатьох українців внаслідок війни та інших факторів. Згідно з новим законом, пенсії українців, які перебувають за кордоном, надалі надходитимуть на їхні рахунки в українських банках.
Фізичну ідентифікацію можна здійснити кількома способами:
- Особисто в установі Пенсійного фонду, якщо особа перебуває в країні.
- Онлайн через особистий електронний кабінет на порталі ПФУ, використовуючи кваліфікований електронний підпис (КЕП), Дія.Підпис або Дія ID.
- Через відеоконференцію з представником ПФУ.
- У закордонній дипломатичній установі України, підтвердивши факт особистої присутності.