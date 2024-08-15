Як змінились умови для пенсіонерів за кордоном

Однією з основних вимог для продовження отримання пенсії є щорічна фізична ідентифікація. Ця процедура дозволяє українським офіційним органам підтвердити, що пенсійні виплати надходять за призначенням, а їхній одержувач перебуває у доброму стані та продовжує відповідати критеріям для отримання пенсії.

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Зміни, що набирають чинності, спрямовані на забезпечення соціальної справедливості та реорганізацію системи пенсійних виплат з урахуванням сучасних реалій, які стосуються багатьох українців внаслідок війни та інших факторів. Згідно з новим законом, пенсії українців, які перебувають за кордоном, надалі надходитимуть на їхні рахунки в українських банках.

Зауважте! Йдеться про Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання питання обчислення страхового стажу та пенсійного забезпечення", який суттєво змінив процедуру нарахування виплат та відновлення пенсій для громадян, що вимушено проживають за межами країни.

Фізичну ідентифікацію можна здійснити кількома способами:

Особисто в установі Пенсійного фонду, якщо особа перебуває в країні. Онлайн через особистий електронний кабінет на порталі ПФУ, використовуючи кваліфікований електронний підпис (КЕП), Дія.Підпис або Дія ID. Через відеоконференцію з представником ПФУ. У закордонній дипломатичній установі України, підтвердивши факт особистої присутності.

Зверніть увагу! Якщо цього не зробити вчасно, виплату пенсії можуть призупинити.