Як порахувати пенсію
Проведемо розрахунки на основі певних даних. Візьмемо, як приклад пенсіонера, що мав середній розмір зарплати і набув 35 років стажу.
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Формула розрахунку така: середня зарплата за останні три роки помножена на співвідношення зарплати особи до середнього зарплатного показника, кількість років трудового стажу та 1%.
Відповідно, до теперішніх показників, виплата вказаної особи складатиме орієнтовно – 5 401,5 гривні.
Які виплати у пенсіонерів зараз
Зараз в Україні проживає орієнтовно 10,3 мільйона пенсіонерів. Пенсійні виплати, станом на 1 липня, надаються їм у такому співвідношенні:
- пенсії менш як 3 000 гривень мають 26,1% осіб;
- від 3 001 до 4 000 гривень – 17,3% пенсіонерів;
- від 4 001 до 5 000 гривень – 18,6%;
- від 5 001 до 10 000 гривень – 25,5%;
- понад 10 тисяч гривень – 12,5%.