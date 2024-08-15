Як порахувати пенсію

Проведемо розрахунки на основі певних даних. Візьмемо, як приклад пенсіонера, що мав середній розмір зарплати і набув 35 років стажу.

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Формула розрахунку така: середня зарплата за останні три роки помножена на співвідношення зарплати особи до середнього зарплатного показника, кількість років трудового стажу та 1%.

Відповідно, до теперішніх показників, виплата вказаної особи складатиме орієнтовно – 5 401,5 гривні.

Зверніть увагу! Середня пенсія зараз 5 816,62 гривні.

Які виплати у пенсіонерів зараз

Зараз в Україні проживає орієнтовно 10,3 мільйона пенсіонерів. Пенсійні виплати, станом на 1 липня, надаються їм у такому співвідношенні: