Как посчитать пенсию

Проведем расчеты на основе определенных данных. Возьмем, в качестве примера пенсионера, что имел средний размер зарплаты и приобрел 35 лет стажа.

Читайте также Франция не может принять бюджет из-за отсутствия коалиции после выборов

Формула расчета такова: средняя зарплата за последние три года умноженная на соотношение зарплаты лица к среднему зарплатному показателю, количество лет трудового стажа и 1%.

Согласно, к нынешним показателям, выплата указанного лица будет составлять ориентировочно – 5 401,5 гривны.

Обратите внимание! Средняя пенсия сейчас 5 816,62 гривны.

Какие выплаты у пенсионеров сейчас

Сейчас в Украине проживает ориентировочно 10,3 миллиона пенсионеров. Пенсионные выплаты, по состоянию на 1 июля, предоставляются им в таком соотношении: