Как посчитать пенсию
Проведем расчеты на основе определенных данных. Возьмем, в качестве примера пенсионера, что имел средний размер зарплаты и приобрел 35 лет стажа.
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Формула расчета такова: средняя зарплата за последние три года умноженная на соотношение зарплаты лица к среднему зарплатному показателю, количество лет трудового стажа и 1%.
Согласно, к нынешним показателям, выплата указанного лица будет составлять ориентировочно – 5 401,5 гривны.
Какие выплаты у пенсионеров сейчас
Сейчас в Украине проживает ориентировочно 10,3 миллиона пенсионеров. Пенсионные выплаты, по состоянию на 1 июля, предоставляются им в таком соотношении:
- пенсии менее 3 000 гривен имеют 26,1% лиц;
- от 3 001 до 4 000 гривен – 17,3% пенсионеров;
- от 4 001 до 5 000 гривен – 18,6%;
- от 5 001 до 10 000 гривен – 25,5%;
- свыше 10 тысяч гривен – 12,5%.