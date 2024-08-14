Отсутствие коалиции

Отсутствие правительства, способного разработать бюджет, и парламентского большинства для его принятия делают ситуацию уникальной.

Читайте также Кредитный рейтинг Израиля снизился из-за боевых действий в Секторе Газа

Подобные вызовы другие страны решали путем временных коалиций, но для Франции это маловероятно из-за высокого уровня политического напряжения.

Президент Макрон 9 июня объявил о роспуске Национальной ассамблеи после поражения на выборах в Европарламент, что усложняет ситуацию.

Какими были результаты выборов

На внеочередных выборах во Франции, состоявшихся 30 июня, ультраправая партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен получила наибольшее количество голосов – 34%.

Блок левых партий "Новый народный фронт" получил около 29%, а партия действующего президента Макрона – 21,5%.

К слову! Во втором туре, состоявшемся 7 июля, ни одна партия не получила большинства. Макрон объявил, что не будет назначать новое правительство до завершения Олимпийских игр в августе.