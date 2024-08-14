Отсутствие коалиции
Отсутствие правительства, способного разработать бюджет, и парламентского большинства для его принятия делают ситуацию уникальной.
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Подобные вызовы другие страны решали путем временных коалиций, но для Франции это маловероятно из-за высокого уровня политического напряжения.
Президент Макрон 9 июня объявил о роспуске Национальной ассамблеи после поражения на выборах в Европарламент, что усложняет ситуацию.
Какими были результаты выборов
На внеочередных выборах во Франции, состоявшихся 30 июня, ультраправая партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен получила наибольшее количество голосов – 34%.
Блок левых партий "Новый народный фронт" получил около 29%, а партия действующего президента Макрона – 21,5%.