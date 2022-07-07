Ціна бензину та дизелю на різних АЗС 7 липня: детальна інфографіка
Найдешевший бензин пропонує UPG – 48,9 гривні за літр, а дизель по найнижчій ціні у 55 гривень за літр є одразу на декількох АЗС. Скільки коштує пальне на різних АЗС 7 липня, дивіться далі.
Ціна пального на АЗС 7 липня
Середня роздрібна ціна літра пального на різних АЗС, як передає "Мінфін", виглядає так:
- Бензин А-95 – 50,61 гривні за літр (+ 9 копійок);
- Бензин А-92 – 49,50 гривні за літр;
- Дизельне паливо – 56,44 гривні за літр (+ 6 копійок);
- Автогаз – 37,28 гривні за літр.
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Нагадаємо, що ще наприкінці червня експерти розповідали, що дефіцит пального на АЗС, а, відповідно, і черги – зникають. Водночас голова комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус попереджав, що в Києві та у східній частині країни ще бувають черги. Однак процес насичення українського ринку нафтопродуктами вже розпочато й в липні ситуація вже може бути нормалізована.
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Ситуація на ринку пального
У НБУ підкреслили, що після скасування державного регулювання цін на пальне, ринок поступово насичується. "Хоча за оцінками експертів дефіцит пального в Україні зникне ближче до осені, коли будуть підписані довгострокові контракти з іноземними постачальниками, ціни вже стабілізувалися, хоча й на високому рівні", – мовиться в огляді Центробанку.
Нагадаємо, раніше Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков виловив сподівання, що ситуація стабілізується до осені, коли Київ підпише більш довгострокові контракти з іноземними постачальниками.