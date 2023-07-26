Найбагатші пенсіонери: у яких областях українці отримують найвищі пенсії
26 липня 2023, 14:50Читать новость на русском
Джерело:ПФУ
Розмір середньої пенсії в Україні разюче коливається в залежності від області. На суму виплат впливає безліч факторів. Де найвигідніше отримувати пенсію та чому виникає така різниця, пояснили експерти.
Яка найбільша пенсія в Україні
На розмір пенсії впливає безліч факторів, наприклад, місцеперебування пенсіонера. Загалом в Україні проживає понад 10,55 мільйона пенсіонерів, які в середньому отримують 5 311,44 гривні пенсії.
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Де найвища пенсія в Україні
- Найбільше серед усіх отримують кияни – 7 190,4 гривні.
- Найбільші виплати в області мають жителі Донеччини – в середньому 6 601,48 гривні.
- На другому місті – Луганська область, тут розмір виплат – 6 294,83 гривні.
- На третьому місці стоїть Рівненщина – 6 293,83 гривні.
- У Дніпропетровській області – 5 839,93 гривні.
Найнижча пенсія в Україні
- Тернопільщина – 4 023,42 гривні.
- Закарпаття – 4 198,79 гривні.
- Чернівецька область – 4 211,25 гривні.
Розмір пенсій у 2023 році
В Україні чимало пенсіонерів отримують пенсію меншу за прожитковий мінімум. За статистикою ПУФ розподіл виплат у 2023 році виглядає так:
- 0, 6% – мають 1 227,80 гривень пенсії;
- 10,4% – більш як 10 000 гривень;
- 15% – отримують від 4 001 до 5 000 гривень;
- 21,3% – від 3 001 до 4 000 гривень;
- 23,2% – від 5 001 до 10 000 гривень.
- 29, 5% – від 2 001 до 3 000 гривень.