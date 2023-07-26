Найбагатші пенсіонери: у яких областях українці отримують найвищі пенсії

Розмір середньої пенсії в Україні разюче коливається в залежності від області. На суму виплат впливає безліч факторів. Де найвигідніше отримувати пенсію та чому виникає така різниця, пояснили експерти.

Яка найбільша пенсія в Україні

На розмір пенсії впливає безліч факторів, наприклад, місцеперебування пенсіонера. Загалом в Україні проживає понад 10,55 мільйона пенсіонерів, які в середньому отримують 5 311,44 гривні пенсії.

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Де найвища пенсія в Україні

Найбільше серед усіх отримують кияни – 7 190,4 гривні.

Найбільші виплати в області мають жителі Донеччини – в середньому 6 601,48 гривні.

На другому місті – Луганська область, тут розмір виплат – 6 294,83 гривні.

На третьому місці стоїть Рівненщина – 6 293,83 гривні.

У Дніпропетровській області – 5 839,93 гривні.

Третина пенсіонерів отримують пенсію менше 3000 – 2 619, 19 гривень.

Найнижча пенсія в Україні

Тернопільщина – 4 023,42 гривні.

Закарпаття – 4 198,79 гривні.

Чернівецька область – 4 211,25 гривні.

Розмір пенсій у 2023 році

В Україні чимало пенсіонерів отримують пенсію меншу за прожитковий мінімум. За статистикою ПУФ розподіл виплат у 2023 році виглядає так:

0, 6% – мають 1 227,80 гривень пенсії;

10,4% – більш як 10 000 гривень;

15% – отримують від 4 001 до 5 000 гривень;

21,3% – від 3 001 до 4 000 гривень;

23,2% – від 5 001 до 10 000 гривень.

29, 5% – від 2 001 до 3 000 гривень.

Остання індексація пенсій була у березні 2023. Наразі підвищення виплат не планується.