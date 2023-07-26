Какая самая большая пенсия в Украине

На размер пенсии влияет множество факторов, например, местонахождение пенсионера. Всего в Украине проживает более 10,55 миллионов пенсионеров, которые в среднем получают 5 311,44 гривны пенсии.

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Где самая высокая пенсия в Украине

Больше всего получают киевляне – 7 190,4 гривны.

Наибольшие выплаты в области у жителей Донбасса – в среднем 6 601,48 гривны.

На втором городе – Луганская область, здесь размер выплат – 6 294,83 гривны.

На третьем месте стоит Ровенщина – 6 293,83 гривны.

В Днепропетровской области – 5839,93 гривны.

Обратите внимание! Треть пенсионеров получают пенсию менее 3000 – 2619, 19 гривен.

Самая низкая пенсия в Украине

Тернопольщина – 4023,42 гривны.

Закарпатье – 4 198,79 гривны.

Черновицкая область – 4 211,25 гривны.

Размер пенсий в 2023 году

В Украине многие пенсионеры получают пенсию меньше прожиточного минимума. По статистике ПУФ распределение выплат в 2023 году выглядит так:

0,6% – имеют 1 227,80 гривен пенсии;

10,4% – более 10 000 гривен;

15% – получают от 4001 до 5000 гривен;

21,3% – от 3001 до 4000 гривен;

23,2% – от 5001 до 10000 гривен.

29,5% – от 2 001 до 3 000 гривен.

Последняя индексация пенсий была в марте 2023 года. В настоящее время повышение выплат не планируется.