Какую справку нужно предоставить ПФУ

Эксперт по вопросам пенсионного обеспечения Сергей Коробкин рассказал, что раньше, когда человек выходил на пенсию, ему обязательно учитывали данные о зарплате за пять лет подряд до 1 июля 2000 года и за все периоды работы после этой даты.

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Обратите внимание! С 1 июля 2000 все данные о зарплате украинцев автоматически подтягиваются к системе ПФУ. А вот до 2000 года такая информация отсутствует, потому ее можно подтверждать справками.

Раньше такой документ был обязателен, но сейчас подавать такую справку не нужно. Такое стоит делать, если будущий пенсионер действительно хочет, ведь выплаты теперь назначают только по сведениям о зарплате после 1 июля 2000 года.

Как увеличить свою пенсию

Если украинцы наработали максимальный страховой стаж, они могут получать по 1% от пенсии за каждый отработанный год.

Максимальный стаж:

для мужчин – 35 лет;

для женщин – 30 лет.

Обратите внимание! Увеличение выплат может составлять не более 1% минимального размера пенсии по возрасту. Очень важно, чтобы пенсия лица превышала минимум для нетрудоспособных лиц (2093 гривен), тогда надбавку будут рассчитывать согласно ей.

Прибавку начислят после увольнения человека с работы.