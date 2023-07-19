Какую справку нужно предоставить ПФУ
Эксперт по вопросам пенсионного обеспечения Сергей Коробкин рассказал, что раньше, когда человек выходил на пенсию, ему обязательно учитывали данные о зарплате за пять лет подряд до 1 июля 2000 года и за все периоды работы после этой даты.
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Раньше такой документ был обязателен, но сейчас подавать такую справку не нужно. Такое стоит делать, если будущий пенсионер действительно хочет, ведь выплаты теперь назначают только по сведениям о зарплате после 1 июля 2000 года.
Как увеличить свою пенсию
Если украинцы наработали максимальный страховой стаж, они могут получать по 1% от пенсии за каждый отработанный год.
Максимальный стаж:
- для мужчин – 35 лет;
- для женщин – 30 лет.
Прибавку начислят после увольнения человека с работы.