В Україні побільшало боргів за сплату аліментів: у яких регіонах найбільше боржників

Станом на початок серпня 2024 року в Єдиному реєстрі боржників зареєстровано майже 190 тисяч проваджень щодо несплати аліментів. Кількість таких боргів зросла на 14% з початку повномасштабної війни.

Скільки боржників в Україні

У 2024 році кількість проваджень щодо несплати аліментів збільшилася на 2,8 тисячі.

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Абсолютна більшість боржників — чоловіки, на яких припадає 91% усіх проваджень. На жінок припадає лише 9% випадків заборгованостей по аліментах.

Зауважте! Загалом в Україні на початок серпня 2024 року нараховується 187 246 проваджень за борги по аліментах. За понад два роки війни Реєстр поповнився 23 376 новими провадженнями.

Де найбільше боржників

З 2021 року Дніпропетровська область займає перше місце за кількістю проваджень через борги по аліментах. Хоча з кожним роком нових проваджень у регіоні стає менше, саме тут зафіксовано найбільше випадків несплати аліментів – 20 303 провадження, що становить 11% від загальної кількості. Проте, з початку року в Дніпропетровській області відкрили лише 313 нових проваджень.

На другому місці – Харківська область, де зареєстровано 11 139 проваджень або 6% від загальної кількості. Варто зазначити, що з 2021 року кількість випадків несплати аліментів у цьому регіоні зменшилася майже вдвічі — на 44%.

До речі! Різке зменшення кількості боргів по аліментах у порівнянні з 2021 роком спостерігається у прифронтових областях: на 79% на Донеччині, на 92% – на Херсонщині та на 95% – на Луганщині.

Третє місце за кількістю проваджень через борги по аліментах посідає Запорізька область – 9 343 провадження (5%). У порівнянні з 2021 роком кількість несплачених аліментів тут зменшилася на 34%.

Де в Україні найбільше боржників за аліментами / Джерело: Opendatabot

Є також області, де кількість боргів по аліментах зросла: на 15% у Тернопільській області та на 6% у Чернівецькій області.

Зауважте! У 32,9 тисячах проваджень через борги по аліментах регіон не вказано.