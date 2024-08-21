Сколько должников в Украине

В 2024 году количество производств по неуплате алиментов увеличилось на 2,8 тысячи.

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Абсолютное большинство должников - мужчины, на которых приходится 91% всех производств. На женщин приходится лишь 9% случаев задолженностей по алиментам.

Заметьте! Всего в Украине на начало августа 2024 года насчитывается 187 246 производств за долги по алиментам. За более чем два года войны Реестр пополнился 23 376 новыми производствами.

Где больше всего должников

С 2021 года Днепропетровская область занимает первое место по количеству производств из-за долгов по алиментам. Хотя с каждым годом новых производств в регионе становится меньше, именно здесь зафиксировано больше всего случаев неуплаты алиментов – 20 303 производства, что составляет 11% от общего количества. Однако, с начала года в Днепропетровской области открыли только 313 новых производств.

На втором месте – Харьковская область, где зарегистрировано 11 139 производств или 6% от общего количества. Стоит отметить, что с 2021 года количество случаев неуплаты алиментов в этом регионе уменьшилось почти вдвое - на 44%.

Кстати! Резкое уменьшение количества долгов по алиментам по сравнению с 2021 годом наблюдается в прифронтовых областях: на 79% в Донецкой области, на 92% – на Херсонщине и на 95% – на Луганщине.

Третье место по количеству производств из-за долгов по алиментам занимает Запорожская область – 9 343 производства (5%). По сравнению с 2021 годом количество неуплаченных алиментов здесь уменьшилось на 34%.

Где в Украине больше всего должников по алиментам / Источник: Opendatabot

Есть также области, где количество долгов по алиментам выросло: на 15% в Тернопольской области и на 6% в Черновицкой области.

Заметьте! В 32,9 тысячах производств из-за долгов по алиментам регион не указан.