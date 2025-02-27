Які документи потрібно мати, щоб оформити чорне посвідчення

Чорне посвідчення – це спеціальний документ, що видається родинам загиблих військовослужбовців. Він надається за певних умов.

Що потрібно для оформлення чорного посвідчення

Аби оформити чорне посвідчення потрібно надати документ, який підтверджує загибель чи смерть військовослужбовця, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Юридичну сотню".

Читайте також ЄБРР прогнозує зростання української економіки у 2026 році, але є умова

Також оформити чорне посвідчення можна завдяки документу, який засвідчує зникнення безвісти військовослужбовця.

Чорне посвідчення передбачено для родичів військових, які загинули під час проходження військової служби (у небойових ситуаціях також),

– повідомляється у "Юридичної сотні".

Аби оформити чорне посвідчення, необхідно звернутись у Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). У цій же установі відбувається видача документа.

Які пільги надає чорне посвідчення

Завдяки чорному посвідченню, можна отримати певні знижки та пільги: