Таємне перевантаження російської нафти: де це відбувається попри санкції

Таємне перевантаження російської нафти між танкерами в морі перемістилося до нових точок поблизу узбережжя Греції. Після того, як країна застосувала військово-морські навчання для блокування цієї діяльності в іншому районі.

Де знаходиться нова точка перевалки російської нафти

Щомісяця поблизу островів Лесбос і Хіос в Егейському морі перекидається близько 1 мільйона барелів дизельного пального, мазуту та інших нафтопродуктів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Цей район став популярним після того, як військово-морський флот Греції провів навчання в Лаконській затоці, яка раніше була головним місцем для таких операцій у Європі. Таємні перевантаження, часто з вимкненими або підробленими цифровими маяками – дозволяють приховати походження нафти та допомагають обійти санкції.

Цікаво! Передачі також стали регулярними біля італійського порту Аугуста з травня, коли грецький флот розпочав свої навчання.

Перевантаження з судна на судно продовжується поблизу Лаконічної затоки, але з помітним зменшенням темпів після початку військово-морських навчань Греції. Маневри не охоплюють вузьку ділянку води, де це перевантаження продовжує відбуватись.