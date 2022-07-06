Як знайти бензин і дизель у Києві: корисні поради

Ситуація на ринку пального суттєво покращилася, але все ще не всі АЗС мають пальне. У матеріалі 24 каналу зібрали поради, як шукати заправки з наявним бензином та дизелем у Києві.

Як знайти пальне у Києві

Онлайн-мапи

Мешканці столиці можуть перевірити наявність пального, а також ліміти на кількість літрів в один бак на онлайн-мапах. Зокрема, така карта є на сайті ЛУН – там зібрані дані з офіційних АЗС та повідомлень людей.

Зверніть увагу Чому інвестору важливо бути активним в соцмережах



Карта з наявністю пального на різних АЗС / Скриншот з сайту ЛУН

Ще одну карту створив Департамент інформаційно-комунікаційних КМДА. Щоправда, там не показує, де є наявне пальне, а лише графік роботи та обмеження по пальному.

Мобільні додатки АЗС

Найкращим, хоч і менш зручним способом є перевірка наявності пального на сайтах мереж АЗС або у їхніх мобільних додатках. Так, доведеться перевіряти кожну мережу окремо. Але зате точно не буде неприємних сюрпризів, коли ви проїдете пів міста в надії заправитися, а там вже не буде пального.

У мобільних додатках можна дізнатися наявність того чи іншого пального, ліміти та способи оплати. Адже деякі АЗС продають пальне лише через мобільні додатки чи по талонах:

Заправки WOG – Pride;

Заправки ОККО – Fishka;

Заправки ANP, Авіас – Energy;

Заправки UPG – UPG;

Заправки SOCAR – SOCAR level.

Телеграм-бот

Зручним способом є новий телеграм-бот VSU (Водійський сервіс України). Він збирає інформацію не тільки від АЗС, а й від водіїв, а також за запитом користувача моніторить наявність пального та сповіщає водія про всі зміни. До прикладу, водій може підписатися на сповіщення щодо АЗС біля його домівки – як тільки там з'явиться пальне, бот повідомить про це.

Що відомо про дефіцит пального

Наприкінці травня Кабмін скасував держрегулювання цін на пальне. Це рішення підняло ціни до 52 гривень за літр бензину та 58 гривень за літр дизелю.

Але саме завдяки цьому рішенню Україна різко наростила імпорт пального, і черги на АЗС почали зникати.

Директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн каже, що ситуація на ринку пального все ще напружена. Попереду серпень та вересень – пікові в плані попиту на пальне.

До теми – що буде з цінами на пальне: дивіться відео