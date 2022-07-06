Як знайти бензин і дизель у Києві: корисні поради

6 липня 2022 , 15:07
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Ситуація на ринку пального суттєво покращилася, але все ще не всі АЗС мають пальне. У матеріалі 24 каналу зібрали поради, як шукати заправки з наявним бензином та дизелем у Києві.

Як знайти пальне у Києві

Онлайн-мапи

Мешканці столиці можуть перевірити наявність пального, а також ліміти на кількість літрів в один бак на онлайн-мапах. Зокрема, така карта є на сайті ЛУН – там зібрані дані з офіційних АЗС та повідомлень людей.

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Карта з наявністю пального на різних АЗС / Скриншот з сайту ЛУН

Ще одну карту створив Департамент інформаційно-комунікаційних КМДА. Щоправда, там не показує, де є наявне пальне, а лише графік роботи та обмеження по пальному.

Мобільні додатки АЗС

Найкращим, хоч і менш зручним способом є перевірка наявності пального на сайтах мереж АЗС або у їхніх мобільних додатках. Так, доведеться перевіряти кожну мережу окремо. Але зате точно не буде неприємних сюрпризів, коли ви проїдете пів міста в надії заправитися, а там вже не буде пального.

У мобільних додатках можна дізнатися наявність того чи іншого пального, ліміти та способи оплати. Адже деякі АЗС продають пальне лише через мобільні додатки чи по талонах:

  • Заправки WOG – Pride;
  • Заправки ОККО – Fishka;
  • Заправки ANP, Авіас – Energy;
  • Заправки UPG – UPG;
  • Заправки SOCAR – SOCAR level.

Телеграм-бот

Зручним способом є новий телеграм-бот VSU (Водійський сервіс України). Він збирає інформацію не тільки від АЗС, а й від водіїв, а також за запитом користувача моніторить наявність пального та сповіщає водія про всі зміни. До прикладу, водій може підписатися на сповіщення щодо АЗС біля його домівки – як тільки там з'явиться пальне, бот повідомить про це.

Що відомо про дефіцит пального

  • Наприкінці травня Кабмін скасував держрегулювання цін на пальне. Це рішення підняло ціни до 52 гривень за літр бензину та 58 гривень за літр дизелю.
  • Але саме завдяки цьому рішенню Україна різко наростила імпорт пального, і черги на АЗС почали зникати.
  • Директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн каже, що ситуація на ринку пального все ще напружена. Попереду серпень та вересень – пікові в плані попиту на пальне. 
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До теми – що буде з цінами на пальне: дивіться відео

 

Автор: Юлія Поскробок