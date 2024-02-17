В банках чи обмінниках: де вигідніше купувати валюту

У пʼятницю, 16 лютого, долар стрімко подешевшав на готівковому ринку на майже 20 копійок. Також останнім часом курс американської валюти демонструю різносторонню динаміку, тож 24 Канал поспілкувався з банкіром, аби зʼясувати, чи є наразі підстави для різкої зміни курсу та можливого ажіотажу, та де вигідніше купувати валюту.

Чи може курс різко змінитись найближчим часом

Банкір Тарас Лєсовий у коментарі підкреслив, що взагалі не радив бігти стрімголов в обмінники, надміру квапитися і запасатися валютою. Адже жодних економічних підстав для стрімкої та неконтрольованої зміни курсів немає.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Проте скажу, що в будь-якій незрозумілій ситуації (із зародками ажіотажу) в обмінних курсах курс продажу валюти майже у 2 рази перевищує курс продажу в комбанках. Відповідно різниця між курсами покупки та продажу в обмінниках зростає до 1 гривні й навіть більше.

Також банкір додав, якщо у людини є реальна, а не "ажіотажна" причина для придбання валюти, то краще це робити в комерційних банках, в яких курс купівлі-продажу є досить збалансованим і без надмірного спреду.

Яким буде курс з 19 по 25 лютого

На думку Лєсового, курсові позначки то зростатимуть, то знижуватимуться, при цьому такі зміни будуть несуттєвими: 30 – 50 копійок на готівковому ринку.

Курсоутворення на готівковому ринку залежатиме головним чином від показників міжбанку з додаванням комісії. Таким чином курсові коридори можуть бути на такому рівні:

На готівковому ринку – 37,80 – 39 гривень за долар.

На міжбанку – 37,75 – 38,75 гривні за долар.