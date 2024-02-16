Разом з тим, потрібно розуміти, що у регулятора достатньо важелів, щоб збалансувати попит і пропозицію, підкреслює банкір Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу.

Цікаво Долар різко подешевшав: який курс на готівковому ринку

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Базові фактори, що впливають на валютний ринок, суто економічні: обсяг макрофіну, розвиток економіки, розвиток експорту та інші. Крім того, не забуваймо про найголовніше – це співвідношення попиту та пропозиції.

Головний фактор курсоутворення на готівковому ринку

Банкір пояснює, що з моменту дії режиму "керованої гнучкості" на міжбанку та скасування більшості валютних обмежень на готівковому ринку саме співвідношення попиту та пропозиції є головним курсотворчим фактором.

До того ж, і це вкрай важливо, щоб трохи "збити" немотивований ажіотаж: формування курсів на готівковому ринку базується на курсі міжбанку з додаванням комісії фінустанов.

Тобто, якщо буде досягнуто баланс на міжбанку (а саме це ми спостерігаємо від початку дії режиму "керованої гнучкості" завдяки валютним інтервенціям), готівковий ринок відреагує на це миттєво, адже різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку в середньому не перевищує 60 копійок,

– додає він.

Який зараз курс на готівковому ринку

В банках купівля готівкового долара складає в середньому 37,80 гривні, а продаж – 38,30 гривні.

купівля готівкового долара складає в середньому 37,80 гривні, а продаж – 38,30 гривні. В обмінниках – 37,53 гривні та 38,33 гривні відповідно.

– 37,53 гривні та 38,33 гривні відповідно. На чорному ринку – 38 гривень та 38,13 гривні відповідно.

Чого чекати від куса долара наприкінці лютого

На думку банкіра, наступного тижня суттєвих змін на ринку очікувати не варто. Курсові позначки то зростатимуть, то знижуватимуться в межах 30 – 50 копійок.

Цікаво! Лєсовий прогнозує, що курс американської валюти відносно гривні перебуватиме в межах коридору 37,8 – 39 гривень за долар.

WhiteBIT прагне надати своїм користувачам сервіс найвищого рівня, тому криптобіржа пропонує цілодобову службу підтримки. Звернутися за допомогою можна через електронну пошту, за телефоном або в чаті на вебсайті.