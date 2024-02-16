Курс валют у банках

Станом на ранок 16 лютого, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 37,80 гривні (-20 копійок проти 15 лютого), а продаж – 38,30 гривні (-20 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 40,70 гривні (-15 копійок), а продаж – в середньому за 41,40 гривні (-15 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38 гривень (-20 копійок), а продаж – 38,13 гривні (-21 копійка).

(-20 копійок), а продаж – (-21 копійка). Євро купують за 41,10 гривні (-18 копійок), а продають за 41,35 гривні (-15 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,53 гривні (-20 копійок), а продаж – 38,33 гривні (+13 копійок), за даними finance.ua.

(-20 копійок), а продаж – (+13 копійок), за даними finance.ua. Євро коливалося на рівні: купівля – 40,77 гривні (-15 копійок), а продаж – 41,45 гривні (+6 копійок).

Якого курсу долара чекати на наступний тиждень

У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий повідомив, що на наступний тиждень ситуація з ринком валют не здивує. Лєсовий додає, що на ринку хоч і зміни курсів відбуватимуться, але без "шкоди" для загальної ситуації.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Курсові позначки то зростатимуть, то знижуватимуться, при цьому такі зміни будуть несуттєвими: в межах 0,2 гривні на міжбанку та 0,3 – 0,5 гривень на готівковому ринку.

Експерт зауважує, що курсоутворення на готівковому ринку залежатиме головним чином від показників міжбанку з додаванням комісії. Таким чином курсові коридори можуть бути на такому рівні:

На міжбанку – 37,75 – 38,75 гривні за долар та 40 – 42 гривні за євро.

– 37,75 – 38,75 гривні за долар та 40 – 42 гривні за євро. На готівковому ринку – 37,8 – 39 гривень за долар та 41 – 43 гривні за євро.

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