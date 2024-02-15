Офіційний курс 15 лютого

За даними Нацбанку, офіційний курс 15 лютого становив 38,17 гривні за долар. Вартість долара виросла на 5 копійок проти 14 лютого.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 40,86 гривні. Вартість впала на 26 копійок за минулу добу.

Який буде офіційний курс долара та євро 16 лютого:

долар – 37,94 гривні,

євро – 40,77 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 15 лютого долар становить:

У банках купівля становить 38 гривень, а продаж – 38,50 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 38 гривень , а продаж – 38,45 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 38,20 гривні, а продаж – 38,34 гривні.

Яким буде готівковий курс

Як розповів 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, на наступний тиждень ймовірно не здивує. ситуація на валютному ринку навряд чи когось здивує.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку На ринку очікуються часті зміни курсів валют, але без "шкоди" для загальної ситуації: курсові позначки то зростатимуть, то знижуватимуться, при цьому такі зміни будуть несуттєвими.

Очікується, що курсові коридори можуть бути такими:

На міжбанку – 37,75 – 38,75 гривні за долар та 40 – 42 гривні за євро.

На готівковому ринку – 37,8 – 39 гривень за долар та 41 – 43 гривні за євро.

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