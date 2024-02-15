Официальный курс 15 февраля

По данным Нацбанка, официальный курс 15 февраля составил 38,17 гривны за доллар. Стоимость доллара выросла на 5 копеек против 14 февраля.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 40,86 гривны. Стоимость упала на 26 копеек за минувшие сутки.

Какой будет официальный курс доллара и евро 16 февраля:

доллар – 37,94 гривны,

евро – 40,77 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 15 февраля доллар составляет:

В банках покупка составляет 38 гривен, а продажа – 38,50 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 38 гривен , а продажа – 38,45 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 38,20 гривны, а продажа – 38,34 гривны.

Каким будет наличный курс

Как рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, на следующую неделю вероятно не удивит. ситуация на валютном рынке вряд ли кого-то удивит.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка На рынке ожидаются частые изменения курсов валют, но без "вреда" для общей ситуации: курсовые отметки то расти, то снижаться, при этом такие изменения будут несущественными.

Ожидается, что курсовые коридоры могут быть такими:

На межбанке – 37,75 – 38,75 гривны за доллар и 40 – 42 гривны за евро.

На наличном рынке – 37,8 – 39 гривен за доллар и 41 – 43 гривны за евро.

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