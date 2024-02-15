Официальный курс 15 февраля
По данным Нацбанка, официальный курс 15 февраля составил 38,17 гривны за доллар. Стоимость доллара выросла на 5 копеек против 14 февраля.
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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 40,86 гривны. Стоимость упала на 26 копеек за минувшие сутки.
Какой будет официальный курс доллара и евро 16 февраля:
- доллар – 37,94 гривны,
- евро – 40,77 гривны.
Курс на наличном рынке
На утро 15 февраля доллар составляет:
- В банках покупка составляет 38 гривен, а продажа – 38,50 гривны.
- В обменниках: покупка – на уровне 38 гривен, а продажа – 38,45 гривны.
- На черном рынке: покупка – 38,20 гривны, а продажа – 38,34 гривны.
Каким будет наличный курс
Как рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, на следующую неделю вероятно не удивит. ситуация на валютном рынке вряд ли кого-то удивит.
На рынке ожидаются частые изменения курсов валют, но без "вреда" для общей ситуации: курсовые отметки то расти, то снижаться, при этом такие изменения будут несущественными.
Ожидается, что курсовые коридоры могут быть такими:
- На межбанке – 37,75 – 38,75 гривны за доллар и 40 – 42 гривны за евро.
- На наличном рынке – 37,8 – 39 гривен за доллар и 41 – 43 гривны за евро.