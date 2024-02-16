Курс валют в банках
- По состоянию на утро 16 февраля, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 37,80 гривны (-20 копеек против 15 февраля), а продажа – 38,30 гривны (-20 копеек).
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- Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 40,70 гривны (-15 копеек), а продажа – в среднем за 41,40 гривны (-15 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38 гривен (-20 копеек), а продажа – 38,13 гривны (-21 копейка).
- Евро покупают за 41,10 гривны (-18 копеек), а продают за 41,35 гривны (-15 копеек).
Курс в обменниках
- В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,53 гривны (-20 копеек), а продажа – 38,33 гривны (+13 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колебалось на уровне: покупка – 40,77 гривны (-15 копеек), а продажа – 41,45 гривны (+6 копеек).
Какого курса доллара ждать на следующей неделе
В комментарии 24 Каналу банкир Тарас Лесовой сообщил, что на следующей неделе ситуация с рынком валют не удивит. Лесовой добавляет, что на рынке хоть и изменения курсов будут происходить, но без "вреда" для общей ситуации.
Курсовые отметки то расти, то снижаться, при этом такие изменения будут несущественными: в пределах 0,2 гривны на межбанке и 0,3 – 0,5 гривен на наличном рынке.
Эксперт отмечает, что курсообразование на наличном рынке будет зависеть главным образом от показателей межбанка с добавлением комиссии. Таким образом курсовые коридоры могут быть на таком уровне:
- На межбанке – 37,75 – 38,75 гривны за доллар и 40 – 42 гривны за евро.
- На наличном рынке – 37,8 – 39 гривен за доллар и 41 – 43 гривны за евро.