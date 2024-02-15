Курс валют в банках
- По состоянию на утро 15 февраля, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 38 гривен (без изменений по сравнению с 14 февраля), а продажа – 38,50 гривны (+3 копейки).
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- Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 40,85 гривны (-5 копеек), а продажа – в среднем за 41,55 гривны (-10 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,20 гривны (-13 копеек), а продажа – 38,34 гривны (-7 копеек).
- Евро покупают за 41,28 гривны (-12 копеек), а продают за 41,50 гривны (-15 копеек).
Курс в обменниках
- В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 38 гривен (-4 копейки), а продажа – 38,45 гривны (+2 копейки), по данным finance.ua.
- Евро колебалось на уровне: покупка – 41,10 гривны (-18 копеек), а продажа – 41,57 гривны (-4 копейки).
Курс доллара на наличном рынке
Как рассказала банкир Анна Золотько в комментарии 24 Каналу, на прошлой неделе спрос на валюту со стороны населения сокращался. Впрочем, это происходило незаметно.
Курс гривны на наличном рынке не смог преодолеть 38 гривен за доллар. Но в последние два дня даже несколько откорректировался до 38,10 – 38,38 15 гривны за доллар.
На этой неделе курс доллара на наличном рынке будет колебаться в пределах диапазона 38 – 38,5 гривны за доллар, говорит Золотько.