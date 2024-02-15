Курс валют в банках

По состоянию на утро 15 февраля, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 38 гривен (без изменений по сравнению с 14 февраля), а продажа – 38,50 гривны (+3 копейки).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 40,85 гривны (-5 копеек), а продажа – в среднем за 41,55 гривны (-10 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,20 гривны (-13 копеек), а продажа – 38,34 гривны (-7 копеек).

(-13 копеек), а продажа – (-7 копеек). Евро покупают за 41,28 гривны (-12 копеек), а продают за 41,50 гривны (-15 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 38 гривен (-4 копейки), а продажа – 38,45 гривны (+2 копейки), по данным finance.ua.

(-4 копейки), а продажа – (+2 копейки), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 41,10 гривны (-18 копеек), а продажа – 41,57 гривны (-4 копейки).

Курс доллара на наличном рынке

Как рассказала банкир Анна Золотько в комментарии 24 Каналу, на прошлой неделе спрос на валюту со стороны населения сокращался. Впрочем, это происходило незаметно.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Курс гривны на наличном рынке не смог преодолеть 38 гривен за доллар. Но в последние два дня даже несколько откорректировался до 38,10 – 38,38 15 гривны за доллар.

На этой неделе курс доллара на наличном рынке будет колебаться в пределах диапазона 38 – 38,5 гривны за доллар, говорит Золотько.

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