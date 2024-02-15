Курс валют у банках
- Станом на ранок 15 лютого, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 38 гривень (без змін проти 14 лютого), а продаж – 38,50 гривні (+3 копійки).
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- Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 40,85 гривні (-5 копійок), а продаж – в середньому за 41,55 гривні (-10 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,20 гривні (-13 копійок), а продаж – 38,34 гривні (-7 копійок).
- Євро купують за 41,28 гривні (-12 копійок), а продають за 41,50 гривні (-15 копійок).
Курс в обмінниках
- В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 38 гривень (-4 копійки), а продаж – 38,45 гривні (+2 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливалося на рівні: купівля – 41,10 гривні (-18 копійок), а продаж – 41,57 гривні (-4 копійки).
Курс долара на готівковому ринку
Як розповіла банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу, минулого тижня попит на валюту з боку населення скорочувався. Втім це відбувалося непомітно.
Курс гривні на готівковому ринку не зміг подолати 38 гривень за долар. Але в останні два дні навіть дещо відкоригувався до 38,10 – 38,15 гривні за долар.
Цього тижня курс долара на готівковому ринку коливатиметься в межах діапазону 38 – 38,5 гривні за долар, каже Золотько.