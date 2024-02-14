Про це 24 Каналу розповів економіст та виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, зауваживши, що тут йдеться саме про тіньовий флот. Адже російська нафта цілком легально торгується за ціною у 60 доларів за барель.

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Вже є приблизні оцінки, наскільки сильно може впасти дохід Росії від удару по тіньовому продажу. Йдеться про 10 мільярдів доларів. Це – велика цифра. Але загальний обсяг доходу Росії від продажу нафти за 2023 рік – 200 мільярдів доларів.

Як можна ще сильніше вдарити по російській економіці

Як наголосив Пендзин, самих санкцій недостатньо. Важливо також вводити покарання для фізичних осіб за допомогу в униканні обмежень. І вже є позитивні приклади.

Скажу просто. Лише санкцій мало. Треба ввести покарання для фізичних осіб, які допомагають обходити санкції. З юридичними особами дещо інша ситуація. Сьогодні Росія зробила одну юридичну особу – і на неї наклали санкції. Завтра росіяни створять іншу. А-от засудження фізичних осіб за обхід санкцій – інша справа,

– сказав Пендзин.

Важливо, що прогрес у цьому демонструють Сполучені Штати. Загалом зараз усі операції щодо нафти проходять в американських доларах. Відповідно вони підпадають під юрисдикцію міністерства фінансів США. Як тільки там почалися переслідування фізичних осіб, які, як правило, мають російські паспорти, так одразу з цього пулу почали випадати охочі допомагати обходити санкції.

Європейці ще до цього досвіду не дійшли. Так, є санкційні обмеження, але жодного переслідування конкретних фізичних осіб за сприяння в обході санкцій немає. Цей консенсус, який вимагає 100% погодження усіх членів ЄС, зводить багато речей нанівець. Штати можуть собі більше у цьому дозволити. Приклади вже є. Наскільки довго це продовжиться – до листопада точно. А далі все залежить від вибору американського народу,

– зауважив Пендзин.

Російська нафта: коротко