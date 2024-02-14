Об этом 24 Каналу рассказал экономист и исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, отметив, что тут речь идет именно о теневом флоте. Ведь российская нефть вполне легально торгуется по цене в 60 долларов за баррель.

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Уже есть приблизительные оценки, насколько сильно может упасть доход России от удара по теневым продажам. Речь идет о 10 миллиардах долларов. Это – большая цифра. Но общий объем дохода России от продажи нефти за 2023 год – 200 миллиардов долларов.

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Как отметил Пендзин, одних санкций недостаточно. Важно также вводить наказание для физических лиц за помощь в избежании ограничений. И уже есть положительные примеры.

Скажу просто. Только санкций мало. Надо ввести наказание для физических лиц, которые помогают обходить санкции. С юридическими лицами несколько иная ситуация. Сегодня Россия сделала одно юридическое лицо – и на него наложили санкции. Завтра россияне создадут другое. А вот осуждение физических лиц за обход санкций – другое дело,

– сказал Пендзин.

Важно, что прогресс в этом демонстрируют Соединенные Штаты. Сейчас все операции по нефти проходят в американских долларах. Соответственно они подпадают под юрисдикцию министерства финансов США. Как только там начались преследования физических лиц, которые, как правило, имеют российские паспорта, так сразу из этого пула начали выпадать желающие помогать обходить санкции.

Европейцы еще до этого опыта не дошли. Да, есть санкционные ограничения, но никакого преследования конкретных физических лиц за содействие в обходе санкций нет. Этот консенсус, который требует 100% согласования всех членов ЕС, сводит многие вещи на нет. Штаты могут себе больше в этом позволить. Примеры уже есть. Насколько долго это продлится – до ноября точно. А дальше все зависит от выбора американского народа,

– отметил Пендзин.

Российская нефть: коротко