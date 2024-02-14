Курс валют у банках
- Станом на ранок 14 лютого, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 38 гривень (+25 копійок проти 13 лютого), а продаж – 38,47 гривні (+17 копійок).
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- Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 40,90 гривні (+10 копійок), а продаж – в середньому за 41,65 гривні (+15 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,33 гривні (+14 копійок), а продаж – 38,41 гривні (+11 копійок).
- Євро купують за 41,40 гривні (без змін), а продають за 41,65 гривні (+8 копійок).
Курс в обмінниках
- В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,90 гривні (-5 копійок), а продаж – 38,55 гривні (+6 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливалося на рівні: купівля – 41,23 гривні (+3 копійок), а продаж – 41,68 гривні (-6 копійок).
Яка ситуація на валютному ринку
Анна Золотько у коментарі 24 Каналу розповіла, що на валютному ринку минулого тижня активність була доволі низькою. Особливо у безготівковому сегменті.
Попит на валюту з боку населення, протягом минулого тижня, скорочувався. Однак це відбувалося не так помітно.
На сьогодні курс гривні на готівковому ринку не зміг подолати 38 гривень за долар, каже банкірка.
В останні два дні навіть дещо відкоригувався до 38,10 – 38,15 гривні за долар,
– каже Анна Золотько.