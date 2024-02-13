Курс валют у банках
- Станом на ранок 13 лютого, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 37,75 гривні (+15 копійок проти 12 лютого), а продаж – 38,30 гривні (+20 копійок).
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- Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 40,80 гривні (+20 копійок), а продаж – в середньому за 41,50 гривні (+15 копійок).
Курс на чорному ринку
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,19 гривні (+11 копійок), а продаж – 38,30 гривні (+12 копійок).
- Євро купують за 41,40 гривні (+10 копійок), а продають за 41,57 гривні (+7 копійок).
Курс в обмінниках
- Станом на 9 лютого, в обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,95 гривні (+16 копійок), а продаж – 38,49 гривні (+16 копійок), за даними finance.ua.
- Євро коливалося на рівні: купівля – 41,20 гривні (+5 копійок), а продаж – 41,74 гривні (+10 копійок).
Яка ситуація на валютному ринку
Анна Золотько у коментарі 24 Каналу розповіла, що на валютному ринку минулого тижня активність була доволі низькою. Особливо у безготівковому сегменті.
Попит на валюту з боку населення, протягом минулого тижня, скорочувався. Однак, це відбувалося не так помітно.
На сьогодні курс гривні на готівковому ринку не зміг подолати 38 гривень за долар, каже банкірка.
В останні два дні навіть дещо відкоригувався до 38,1 – 38,15 гривні за долар,
– каже Анна Золотько.