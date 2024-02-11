Як впливає міжнародна допомога на курс

Банкір Тарас Лєсовий у розмові з 24 Каналом уточнив, що міжнародна грошова допомога має сягати розміру очікуваної підтримки для українського бюджету. Зараз ця сума 37 мільярдів доларів на 2024 рік, тобто це орієнтовно 3 мільярди доларів щомісячно.

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1 лютого ЄС затвердив надання Україні пакету допомоги на 50 мільярдів євро. Це 4-річна програма-підтримка українського бюджету.

Однак, не тільки міжнародна допомога впливатиме на курс. Лєсовий виокремлює й інші вагомі фактори, зокрема, ірраціональні.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Важко оцінити можливий вплив емоційного фактора, особливо на готівковому ринку: за надмірного попиту, в середньому на 15 – 20% більшим за пропозицію, готівковий ринок відреагує миттєво: насамперед суттєвим збільшенням різниці між курсами купівлі та продажу. Звісно, психологічна стійкість суспільства до різноманіття воєнних викликів також здатна відіграти вагому роль для ринку.

Яким буде валютний ринок з 12 лютого

Міжбанк і надалі впливатиме на курс на готівковому ринку. Лєсовий визначає такі курсові зміни на наступному тижні:

на міжбанку валюта буде коливатися у діапазоні 37,5 – 38,5 гривні за долар та 40 – 42 гривні за євро, на готівковому ринку 37,8 – 39 гривень за долар та 41 – 43 гривні за євро;

курсові зміни на міжбанку будуть у межах 0,2 гривні, на готівковому ринку – 0,3 – 0,5 гривні.

Так само як і протягом всього періоду дії режиму "керованої гнучкості", формування курсів на готівковому ринку залежатиме від курсів міжбанку. Крім того, протягом тижня на ринку можливі часті та різнобічні курсові коливання. За великим рахунком ринок вже пристосувався до такого явища,

– зазначає Лєсовий

Банкір прогнозує, що різниця між курсами купівлі та продажу на міжбанку не буде більш як 0,1 гривні. А от на готівковому ринку усе залежить від фінансової установи: