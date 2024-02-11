Как влияет международная помощь на курс

Банкир Тарас Лесовой в разговоре с 24 Каналом уточнил, что международная денежная помощь должна достигать размера ожидаемой поддержки для украинского бюджета. Сейчас эта сумма 37 миллиардов долларов на 2024 год, то есть это ориентировочно 3 миллиарда долларов ежемесячно.

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1 февраля ЕС утвердил предоставление Украине пакета помощи на 50 миллиардов евро. Это 4-летняя программа-поддержка украинского бюджета.

Однако не только международная помощь будет влиять на курс. Лесовой выделяет и другие весомые факторы, в частности иррациональные.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Трудно оценить возможное влияние эмоционального фактора, особенно на наличном рынке: при чрезмерном спросе, в среднем на 15 – 20% больше предложения, наличный рынок отреагирует мгновенно: прежде всего существенным увеличением разницы между курсами покупки и продажи. Конечно, психологическая устойчивость общества к многообразию военных вызовов также способна сыграть весомую роль для рынка.

Каким будет валютный рынок с 12 февраля

Межбанк и в дальнейшем будет влиять на курс на наличном рынке. Лесовой прогнозирует такие курсовые изменения на следующей неделе:

на межбанке валюта будет колебаться в диапазоне 37,5 – 38,5 гривен за доллар и 40 – 42 гривен за евро, на наличном рынке 37,8 – 39 гривен за доллар и 41 – 43 гривен за евро;

курсовые изменения на межбанке будут в пределах 0,2 гривны, на наличном рынке – 0,3 – 0,5 гривен.

Так же как и в течение всего периода действия режима "управляемой гибкости", формирование курсов на наличном рынке будет зависеть от курсов межбанка. Кроме того, в течение недели на рынке возможны частые и разносторонние курсовые колебания. По большому счету рынок уже приспособился к такому явлению,

– отмечает Лесовой

Банкир прогнозирует, что разница между курсами покупки и продажи на межбанке не будет более 0,1 гривны. А вот на наличном рынке все зависит от финансового учреждения: