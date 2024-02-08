Стоит отметить, что обычно такие сообщения прежде всего распространяют российские телеграмм-каналы и некоторые пропагандисты, продвигающие кремлевские нарративы. Банки не блокируют карты по требованию ТЦК.

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Блокировка карт – фейк

В сети в последнее время начали распространять информацию, что якобы "Ощадбанк" заблокировал карту украинца из-за неявки в ТЦК. В подтверждение этому пользователь прикрепил скрин сообщения.

Ваша карта заблокирована из-за неявки в ТЦК. Больше информации вы можете узнать в ТЦК, в котором находитесь на учете.

– отмечается в сообщении.

Скрин якобы сообщения от "Ощадбанка" / соцсети

Журналисты обратились в "Ощадбанк" за комментарием, действительно ли такие сообщения присылает структура. Представитель пресс-службы Леонид Зябрев ответил, что эта информация является фейком – "Ощадбанк" не рассылает подобные объявления.

Подобные фейки возникают уже не впервые