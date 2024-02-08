Варто наголосити, що зазвичай такі повідомлення перш за все поширюють російські телеграм-канали та деякі пропагандисти, що просувають кремлівські наративи. Банки не блокують картки на вимогу ТЦК.

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Блокування карток – фейк

У мережі останнім часом почали поширювати інформацію, що нібито "Ощадбанк" заблокував картку українця через неявку до ТЦК. У підтвердження цьому користувач прикріпив скрін повідомлення.

Ваша картка заблокована через неявку в ТЦК. Більше інформації ви можете дізнатися в ТЦК, в якому перебуваєте на обліку.

– зазначається у повідомленні.

Скрін нібито повідомлення від "Ощадбанку" / соцмережі

Журналісти звернулися до "Ощадбанку" за коментарем, чи справді такі повідомлення надсилає структура. Представник пресслужби Леонід Зябрев відповів, що ця інформація є фейком – "Ощадбанк" не розсилає подібні оголошення.

Подібні фейки виникають вже не вперше