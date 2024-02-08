Варто наголосити, що зазвичай такі повідомлення перш за все поширюють російські телеграм-канали та деякі пропагандисти, що просувають кремлівські наративи. Банки не блокують картки на вимогу ТЦК.
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Блокування карток – фейк
У мережі останнім часом почали поширювати інформацію, що нібито "Ощадбанк" заблокував картку українця через неявку до ТЦК. У підтвердження цьому користувач прикріпив скрін повідомлення.
Ваша картка заблокована через неявку в ТЦК. Більше інформації ви можете дізнатися в ТЦК, в якому перебуваєте на обліку.
– зазначається у повідомленні.
Скрін нібито повідомлення від "Ощадбанку" / соцмережі
Журналісти звернулися до "Ощадбанку" за коментарем, чи справді такі повідомлення надсилає структура. Представник пресслужби Леонід Зябрев відповів, що ця інформація є фейком – "Ощадбанк" не розсилає подібні оголошення.
Подібні фейки виникають вже не вперше
- Повідомлення про блокування карток через неявку ТЦК регулярно з'являються у мережі ще принаймні з 2023 року. У грудні того року Центр стратегічних комунікацій повідомив, що це відверта брехня. Там наголосили, що картку військовозобов'язаного не можуть заблокувати через неявку в ТЦК.
- У чинному законодавстві України немає положення, яке б надавало дозвіл на блокування рахунків призовників, які ухиляються від мобілізації. Виконавча служба може заблокувати рахунки лише, якщо військовозобов'язаний не сплатив адміністративний штраф.
- В НБУ наголошували, що законодавство щодо банківської таємниці не дозволяє обмежувати фінансові операції тих, хто не з'явився до ТЦК. Це можливо лише за рішенням суду.