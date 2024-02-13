Курс валют в банках

По состоянию на утро 13 февраля, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 37,75 гривны (+15 копеек против 12 февраля), а продажа – 38,30 гривны (+20 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется по 40,80 гривны (+20 копеек), а продажа – в среднем за 41,50 гривны (+15 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,19 гривны (+11 копеек), а продажа – 38,30 гривны (+12 копеек).

(+11 копеек), а продажа – (+12 копеек). Евро покупают по 41,40 гривны (+10 копеек), а продают за 41,57 гривны (+7 копеек).

Курс в обменниках

По состоянию на 9 февраля, в обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,95 гривны (+16 копеек), а продажа – 38,49 гривны (+16 копеек), по данным finance.ua.

(+16 копеек), а продажа – (+16 копеек), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 41,20 гривны (+5 копеек), а продажа – 41,74 гривны (+10 копеек).

Какая ситуация на валютном рынке

Анна Золотько в комментарии 24 Каналу рассказала, что на валютном рынке на прошлой неделе активность была довольно низкой. Особенно в безналичном сегменте.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Спрос на валюту со стороны населения, течение прошлой недели, сокращался. Однако, это происходило не так заметно.

На сегодня курс гривны на наличном рынке не смог преодолеть 38 гривен за доллар, говорит банкир.

В последние два дня даже несколько откорректировался до 38,1 – 38 38,15 гривны за доллар,

– говорит Анна Золотько.

Важно! На этой неделе курс доллара на наличном рынке будет колебаться в пределах диапазона 38 – 38,5 гривны за доллар.

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