Курс валют в банках

По состоянию на утро 14 февраля, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 38 гривен (+25 копеек против 13 февраля), а продажа – 38,47 гривны (+17 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется по 40,90 гривны (+10 копеек), а продажа – в среднем за 41,65 гривны (+15 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,33 гривны (+14 копеек), а продажа – 38,41 гривны (+11 копеек).

(+14 копеек), а продажа – (+11 копеек). Евро покупают по 41,40 гривны (без изменений), а продают за 41,65 гривны (+8 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,90 гривны (-5 копеек), а продажа – 38,55 гривны (+6 копеек), по данным finance.ua.

(-5 копеек), а продажа – (+6 копеек), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 41,23 гривны (+3 копеек), а продажа – 41,68 гривны (-6 копеек).

Какая ситуация на валютном рынке

Анна Золотько в комментарии 24 Каналу рассказала, что на валютном рынке на прошлой неделе активность была довольно низкой. Особенно в безналичном сегменте.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Спрос на валюту со стороны населения, в течение прошлой недели, сокращался. Однако это происходило не так заметно.

На сегодня курс гривны на наличном рынке не смог преодолеть 38 гривен за доллар, говорит банкир.

В последние два дня даже несколько откорректировался до 38,10 – 38,38 15 гривны за доллар,

– говорит Анна Золотько.

Важно! На этой неделе курс доллара на наличном рынке будет колебаться в пределах диапазона 38 – 38,5 гривны за доллар.

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