Без паніки: що робити, якщо опинилися без готівки під час тривалого блекауту

В РНБО не виключають, що банківська система може стати наступною ціллю росіян під час масованих ракетних атак. На тлі цього панічні настрої щодо неможливості зняти готівку у випадку блекауту зростають.

Однак підстав для цього немає, адже в НБУ готові до такого розвитку подій, ба більше, експерти з особистих фінансів запевняються, варіант колапсу дуже малоймовірний.

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Де можна зняти готівку окрім банків

Ще на початку повномасштабного вторгнення росіян банківська система зіштовхнулась з проблемою, коли банкам було важко здійснювати інкасацію готівки й наповнювати банкомати кешем. НБУ дозволив знімати готівку в аптеках, АЗС, касах магазинів тощо.

Ця можливість в українців залишилась й досі, тож навіть якщо банки не будуть працювати, а в банкоматах закінчиться готівка, то у вас ще достатньо варіантів. Адже в продуктовому магазині, наприклад, навряд чи закінчиться кеш, оскільки частина покупців розраховуватиметься готівкою, а відповідно відбуватиметься колообіг кешу.

Як зняти готівку не в банкоматі чи банку

Для отримання готівки в магазині, аптеці чи АЗС, необхідно оплатити будь-яку покупку платіжною карткою і під час розрахунку попросити касира зняти з неї потрібну вам суму готівки.

Отримати можна від 500 гривень, але не більше 6 000 гривень.

Де можна зняти готівку окрім банкоматів / Інфографіка НБУ

Скільки готівки потрібно мати

Якщо знімати готівку з карки через Укрпошту чи "Нову пошту", то за послугу доведеться сплатити 1,5– 2% від суми.

Приватний інвестор Василь Матій підкреслює: ймовірність того, що 100% всі свої витрати потрібно буде здійснювати в готівковій формі, не є високою.

Василь Матій Науковий ступінь/посада Якщо говорити про те, скільки варто відкласти у готівці на випадок повного блекауту – це сума, якої вистачить, умовно кажучи, на тиждень – два середньомісячних витрат. Мені здається, цього було б достатньо.

Член ради НБУ Василь Фурман теж радить мати мінімальну кількість готівки, якої вистачить на забезпечення базових потреб протягом умовного тижня, аби бути застрахованим на будь-які випадки. Та додає, що створювати штучну паніку та ставати у величезні черги до банкоматів не треба.

Банк незламності

У Нацбанку підготували план дій на випадок блекауту. Передбачається, що близько тисячі відділень об'єднаються й працюватимуть, як частина Power Banking (Банку незламності). Чергові відділення вже забезпечують резервними каналами зв'язку, залучать додатковий персонал і касову техніку, встановлять більше банкоматів. Також там розробили план роботи банківської системи.

Безготівкові розрахунки будуть загальнодоступними.

Банківськими картками також можна буде користуватися.

Для зниження навантаження на відділення, які працюватимуть в умовах повного відключення електрики, термін дії платіжних карток продовжуватимуть автоматично. Крім того, буде скасовано повторну ідентифікацію клієнтів.

Де знайти банки незламності

Системні банки вже визначили перелік 760 чергових відділень у Києві та 275 – у населених пунктах 22 областей. Перелік чергових відділень можна побачити тут, або знайти відділення, що розташоване найближче, на карті.

Також регулятор звернувся до керівників обласних військових адміністрацій з ініціативою розмістити банкомати та платіжні термінали в частині стаціонарних Пунктів незламності.

Банкоматний національний роумінг

Ми вже з'ясували, що готівку можна зняти на АЗС та на касах магазинів, а чергові відділення працюватимуть навіть у разі тривалого блекауту. Однак дехто все ще може перейматись, що доведеться сплатити більший відсоток під час зняття готівки з банкомата, оскільки не працюватиме термінал саме вашого банку.

Однак в НБУ розробили план дій й на цей випадок. Регулятор планує, що в рамках Банку незламності діятиме так званий національний роумінг. Тобто НБУ встановить єдиний ліміт та скасує додаткові комісій на зняття готівки власниками карток інших банків в банкоматах.

У Нацбанку вважають, це розширить можливості оперативного та зручного доступу громадян до власних коштів. Також там додали, що найбільші банки вже долучилися до цієї ініціативи.