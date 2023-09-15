Дефіцит бюджету-2024: скільки не вистачатиме Україні

Влада ухвалила Держбюджет на 2024 рік у якому зазначений дефіцит коштів в Україні. Сума досить велика.

Дефіцит бюджету-2024

У 2024 році очікується дефіцит доходів України у розмірі – 1 трильйон 531 мільярдів гривень.

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Що таке дефіцит бюджету Дефіцит бюджету – це, коли видаткова частина перевищує дохідну. Варто зауважити, що дефіцит бюджету, як явище, притаманне практично кожній економіці. Для населення наявність дефіциту має опосередковане значення, але воно бере участь у поверненні залучених для покриття дефіциту коштів шляхом сплати податків.

Натомість доходи загального фонду становлять 1 трильйон 560 мільярдів гривень, а видатки – 3 трильйони 108 мільярдів гривень.

Роксолана Підласа Голова Комітету з питань бюджету Верховної Ради України Дефіцит закладено на рівні 1,6 трильйона гривень складає близько 20,4% прогнозного ВВП. Уряд профінансує дефіцит бюджету через розміщення ОВДП (на 421,6 млрд грн) та зовнішні запозичення (1,77 трлн грн). Всього в 2024 році Україна потребуватиме майже 43 млрд доларів зовнішнього фінансування (гранти та кредити).

Яким буде держборг України

У 2024 році Україна має зобов'язання по виплаті своїх міжнародних кредитів. Сума становить – 1,15 трильйона гривень.

Загалом витрати стосуватимуться запозичень з закордону. На їх погашення виділять 606 мільярдів гривень.