Дефіцит бюджету-2024

У 2024 році очікується дефіцит доходів України у розмірі – 1 трильйон 531 мільярдів гривень.

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Що таке дефіцит бюджету Дефіцит бюджету – це, коли видаткова частина перевищує дохідну. Варто зауважити, що дефіцит бюджету, як явище, притаманне практично кожній економіці. Для населення наявність дефіциту має опосередковане значення, але воно бере участь у поверненні залучених для покриття дефіциту коштів шляхом сплати податків.

Натомість доходи загального фонду становлять 1 трильйон 560 мільярдів гривень, а видатки – 3 трильйони 108 мільярдів гривень.